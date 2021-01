Hockey ghiaccio, il Mondiale Top Division 2021 non si disputerà a Minsk. Nelle prossime settimane la decisione sulla sede dell’evento (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sarà la città di Minsk ad ospitare la prossima edizione dei Campionati Mondiali Top Division di Hockey su ghiaccio maschile, in programma attualmente dal 21 maggio al 6 giugno 2021. Il consiglio direttivo della IIHF (International Ice Hockey Federation) lo ha comunicato quest’oggi, rimandando però alle prossime settimane la decisione definitiva a proposito della sede ufficiale della rassegna iridata. Inizialmente l’evento si sarebbe dovuto disputare a Minsk (Bielorussia) e a Riga (Lettonia), ma a questo punto non è scontata l’ipotesi di organizzare l’intera manifestazione nella capitale lettone. Il presidente della federazione internazionale Rene Fasel ha spiegato così i motivi della scelta: ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sarà la città diad ospitare la prossima edizione dei Campionati Mondiali Topdisumaschile, in programma attualmente dal 21 maggio al 6 giugno. Il consiglio direttivo della IIHF (International IceFederation) lo ha comunicato quest’oggi, rimandando però alleladefinitiva a proposito dellaufficiale della rassegna iridata. Inizialmente l’evento si sarebbe dovuto disputare a(Bielorussia) e a Riga (Lettonia), ma a questo punto non è scontata l’ipotesi di organizzare l’intera manifestazione nella capitale lettone. Il presidente della federazione internazionale Rene Fasel ha spiegato così i motivi della scelta: ...

