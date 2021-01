Hoara Borselli senza freni: “Stavolta vi perdono” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Hoara Borselli viene ancora oggi ricordata per la storia con Walter Zenga. Spunta in queste ore una foto sui social, si parla di ‘perdono’. Hoara Borselli (Instagram)Parlando di Hoara Borselli, in molti portano subito alla memoria quello che fu il rapporto con Walter Zenga. I due hanno condiviso una storia d’amore durata sei anni alla fine degli anni ’90, che ha tenuto banco nel mondo del gossip per diverso tempo. Soprattutto per le accuse fatte alla Borselli, indicata come causa scatenante della fine della relazione di Zenga con l’ormai ex moglie Roberta Termali. La storia tra i due, come detto, è durata qualche anno. Un amore intenso e soprattutto improvviso, come la stessa Hoara ha spiegato successivamente: “Ci ... Leggi su kronic (Di lunedì 18 gennaio 2021)viene ancora oggi ricordata per la storia con Walter Zenga. Spunta in queste ore una foto sui social, si parla di ‘’.(Instagram)Parlando di, in molti portano subito alla memoria quello che fu il rapporto con Walter Zenga. I due hanno condiviso una storia d’amore durata sei anni alla fine degli anni ’90, che ha tenuto banco nel mondo del gossip per diverso tempo. Soprattutto per le accuse fatte alla, indicata come causa scatenante della fine della relazione di Zenga con l’ormai ex moglie Roberta Termali. La storia tra i due, come detto, è durata qualche anno. Un amore intenso e soprattutto improvviso, come la stessaha spiegato successivamente: “Ci ...

GossipItalia3 : Walter Zenga, parla l’ex Hoara Borselli: “Questo rancore non aiuta” #gossipitalianews - MikyS03 : RT @Saverio_94: La sensazione è che #noneladurso non ci provi neanche più ad essere un minimo competitiva. Due ore di politica, crisi di go… - bdu_tv : RT @Saverio_94: La sensazione è che #noneladurso non ci provi neanche più ad essere un minimo competitiva. Due ore di politica, crisi di go… - _dicolamia_ : RT @Saverio_94: La sensazione è che #noneladurso non ci provi neanche più ad essere un minimo competitiva. Due ore di politica, crisi di go… - Saverio_94 : La sensazione è che #noneladurso non ci provi neanche più ad essere un minimo competitiva. Due ore di politica, cri… -