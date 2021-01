"Ho amiche da vent'anni che non se ne sono accorte...": svelato il segreto di Cecilia Capriotti al Gf Vip - (Di martedì 19 gennaio 2021) Francesca Galici Per molti giorni nella Casa, Cecilia Capriotti ha parlato di una confidenza privatissima fatta alla Ruta alla base della lite tra le due: ecco qual è La nomination di Maria Teresa Ruta a Cecilia Capriotti non è andata giù alla showgirl e nei giorni precedenti tra le due ci sono stati scontri molto accesi. In particolare, alla Capriotti non è piaciuto che la Ruta le abbia detto che non si sono mai confidate, quando invece la ragazza le ha raccontato i suoi trascorsi problematici col cibo. Era questa la famosa confessione sulla quale in settimana la Capriotti ha insistito, sperando non venisse resa nota. È stata una settimana complicata sia per Maria Teresa che per Cecilia, che si è sentita tradita nella ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Francesca Galici Per molti giorni nella Casa,ha parlato di una confidenza privatissima fatta alla Ruta alla base della lite tra le due: ecco qual è La nomination di Maria Teresa Ruta anon è andata giù alla showgirl e nei giorni precedenti tra le due cistati scontri molto accesi. In particolare, allanon è piaciuto che la Ruta le abbia detto che non simai confidate, quando invece la ragazza le ha raccontato i suoi trascorsi problematici col cibo. Era questa la famosa confessione sulla quale in settimana laha insistito, sperando non venisse resa nota. È stata una settimana complicata sia per Maria Teresa che per, che si è sentita tradita nella ...

quasimoda3 : Cecilia: “ho amiche da vent’anni che non se ne sono accorte del mio problema” REGIA: STACCO - PRIMO PIANO SU SAMA… - magicaemy791 : Io nella vita reale ho un’ amica come Tommaso e spoiler... siamo amiche da vent’anni e il bene che ci vogliamo è se… - sunlightkeeper : Non spiegò nient'altro: non le spiegò che sarebbe tornato ogni mese, quanto durasse, che c'erano rimedi per il dolo… - svnflowerst : i figli delle mie amiche quando tra vent'anni mi vedranno urlare frasi sconnesse dietro agli inviati del TG -

Donnie Darko compie vent’anni, enigmatico (e mitico) capolavoro che lanciò un giovanissimo Jake Gyllenhaal

Usciva il 19 gennaio 2001 (ma in Italia tre anni più tardi per ritardi nella distribuzione), l’opera prima ( e unica) di Richard Kelly: manifesto fantasioso e satirico delle inquietudini di inizio sec ...

