Guida Tv Martedì 19 gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) 2021Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 17.30 Senato – Replica Pres. del Consiglio ore 19:30 Il meglio de L’Eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:35 Speciale Tg 1ore 21:30 Un sacchetto di Biglie 1a Tv I piccoli Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente, fin quando l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia non cambiano tragicamente la loro vita. Per salvarsi i fratellini iniziano, da soli, un drammatico viaggio attraverso tutto il paese per raggiungere la libertà, scampare alla barbarie nazista e ricongiungersi alla propria famiglia. ore 23:30 Porta a Porta Rai 2ore 18:50 NCIS ore 19.30 Voto Senato ore 19.55 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Roma – Spezia Coppa Italiaore 23:20 Ti Sento (programma) Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Che succ3de?ore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 18 gennaio 2021) 2021Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 17.30 Senato – Replica Pres. del Consiglio ore 19:30 Il meglio de L’Eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:35 Speciale Tg 1ore 21:30 Un sacchetto di Biglie 1a Tv I piccoli Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente, fin quando l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia non cambiano tragicamente la loro vita. Per salvarsi i fratellini iniziano, da soli, un drammatico viaggio attraverso tutto il paese per raggiungere la libertà, scampare alla barbarie nazista e ricongiungersi alla propria famiglia. ore 23:30 Porta a Porta Rai 2ore 18:50 NCIS ore 19.30 Voto Senato ore 19.55 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Roma – Spezia Coppa Italiaore 23:20 Ti Sento (programma) Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Che succ3de?ore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 ...

dchandlersk2 : RT @comunepadova: ?? Martedì 19 gennaio alle 18.30, nell'ambito del progetto 'Casa Leonardo. Cantiere aperto', si tiene la presentazione del… - AhernandezS89 : RT @ilRomanistaweb: #RomaSpezia, le designazioni: arbitra Ghersini. Guida al Var La sfida di Coppa Italia in programma domani, martedì 19… - ilRomanistaweb : #RomaSpezia, le designazioni: arbitra Ghersini. Guida al Var La sfida di Coppa Italia in programma domani, martedì… - comunepadova : ?? Martedì 19 gennaio alle 18.30, nell'ambito del progetto 'Casa Leonardo. Cantiere aperto', si tiene la presentazio… - FijEma : #NapoliFiorentina tutti a parlare di tattica, di metodi di allenamenti, schemi di gioco, ... e invece, come sempre,… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Martedì Fca-Psa: ultima settimana per la fusione, poi resteranno Stellantis e i 15 marchi Corriere della Sera