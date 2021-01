Guardiola sulla classifica: «Abbiamo lottato molto per arrivare lassù» – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la netta vittoria del Manchester City contro il Crystal Palace Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Manchester City contro il Crystal Palace. Le sue parole. «Ovviamente Abbiamo lottato molto per arrivare lassù, come molte altre squadre. E dovremo lottare ancora tanto per rimanere lì. È una stagione bizzarra: chiunque può battere chiunque. Tutte le gare sono difficili, ma sono felice soprattutto per i miei giocatori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pepha parlato in conferenza stampa dopo la netta vittoria del Manchester City contro il Crystal Palace Pepha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Manchester City contro il Crystal Palace. Le sue parole. «Ovviamenteper, come molte altre squadre. E dovremo lottare ancora tanto per rimanere lì. È una stagione bizzarra: chiunque può battere chiunque. Tutte le gare sono difficili, ma sono felice soprattutto per i miei giocatori». Leggi su Calcionews24.com

