Gruppo Marican | investimenti per 500 mln tra Napoli e Caserta Tremila posti di lavoro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilha presentato il Piano industriale per il prossimo triennio (2021, 2022 e 2023), prevedendo, tra le province die di, per un totale complessivo di oltre 500 milioni di euro, che consentiranno la creazione di 3 mila nuovidi, tra dipendenti diretti ed indotto che si andrà a generare. Si tratta ditotalmente privati, che non prevedono nessuna forma di intervento o di finanziamento di carattere pubblico. Inoltre, altro aspetto di grande importanza, il Piano Industriale presentato dalha convinto importanti investitori esteri che hanno deciso di sostenerne la portata mediante un fondo dedicato. ”Negli ultimi anni -afferma Ferdinando ...

casertafocus : GRUPPO MARICAN - Parte il Piano Industriale 2021-2023, investimenti per 500 milioni di euro e 3.000 nuovi posti di… - larampait : #GruppoMarican, parte piano industriale 2021-2023: nuovi posti #lavoro tra le province di #Napoli e #Caserta - mattinodinapoli : Gruppo Marican, 500 milioni di euro e 3.000 nuovi posti di lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Marican

Il Mattino

Il Gruppo Marican ha presentato il Piano industriale per il prossimo triennio (2021, 2022 e 2023), prevedendo investimenti, tra le province di Napoli e di Caserta, per un totale complessivo di oltre 5 ...Il Gruppo Marican? che ha base a Carinaro ha presentato il Piano Industriale per il prossimo triennio (2021, 2022 e 2023), prevedendo investimenti, tra le province di Napoli e di Caserta, per un total ...