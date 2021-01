Griezmann | con chi ce l’hai? “Arrabbiati e delusi Ci siamo difesi male e se nessuno urla…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Dalla gioia per le due reti in Supercoppa, allaone per l'amara sconfitta. Antoinesi arrende, così come il suo Barcellona, all'Atletico Bilbao e commenta con una vena polemica nei confronti della squadra il k.o. e la mancata vittoria del trofeo.: con chi ce l'hai?caption id="attachment 1081435" align="alignnone" width="603"(getty images)/caption"Le mie sensazioni? Sono di chi ha perso., stanchi e sconvolti", ha esorditodopo la sfida di Supercoppa come riportano As e Marca. "Quando perdi una finale queste sono le sensazioni che si provano. Abbiamo giocatoin difesa, sapevamo che le squadre di Marcelino sono dure da sfidare. Ma ripeto abbiamo difeso ...