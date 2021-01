Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: “si sente la regina del castello” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tommaso Zorzi comincia ad averne abbastanza di Giulia Salemi e della coppia che da qualche settimana sta formando con Pierpaolo Pretelli. I due, sin dalla dipartita dalla casa di Elisabetta Gregoraci, si sono avvicinati sempre più fino a stabilirsi come una vera e propria coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra l’altro, la neonata coppia della casa sembra non aver riscosso molti favori dall’esterno del reality: la famiglia di lui ha già manifestato apertamente alcune resistenze, dichiarando pure di preferire Elisabetta Gregoraci all’influencer. Chi però non sopporta le continue smancerie ed effusioni di Giulia e Pierpaolo è Tommaso Zorzi, supportato anche da Dayane Mello. Tommaso ha speso ... Leggi su trendit (Di lunedì 18 gennaio 2021)comincia ad averne abbastanza die della coppia che da qualche settimana sta formando con Pierpaolo Pretelli. I due, sin dalla dipartita dalla casa di Elisabetta Gregoraci, si sono avvicinati sempre più fino a stabilirsi come una vera e propria coppia all’interno della casa delVip. Tra l’altro, la neonata coppia della casa sembra non aver riscosso molti favori dall’esterno del reality: la famiglia di lui ha già manifestato apertamente alcune resistenze, dichiarando pure di preferire Elisabetta Gregoraci all’influencer. Chi però non sopporta le continue smancerie ed effusioni die Pierpaolo è, supportato anche da Dayane Mello.ha speso ...

