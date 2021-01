Grande Fratello Vip, Giulia Salemi confessa: “Fuori da qui la mia vita è vuota” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Fuori da qui la mia vita è vuota”. È questa l’ammissione molto intima e personal, che Giulia Salemi ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip, durante uno scambio di confidenze con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. L’influencer stava parlando del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli ed è stato così che ha rivelato che per lei il reality è un’isola felice: “Non è normale: vuol dire che la tua vita è vuota”, ha detto analizzando quella che era la sua routine prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. “Pierpaolo riesce a far uscire il mio lato di donna e di bambina, insieme. Non c’è bisogno che uno tenti di prevaricare l’altro nel nostro rapporto”, ha aggiunto, spiegando che nella sua vita era riuscita a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “da qui la mia”. È questa l’ammissione molto intima e personal, cheha fatto nella casa delVip, durante uno scambio di confidenze con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. L’influencer stava parlando del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli ed è stato così che ha rivelato che per lei il reality è un’isola felice: “Non è normale: vuol dire che la tua”, ha detto analizzando quella che era la sua routine prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. “Pierpaolo riesce a far uscire il mio lato di donna e di bambina, insieme. Non c’è bisogno che uno tenti di prevaricare l’altro nel nostro rapporto”, ha aggiunto, spiegando che nella suaera riuscita a ...

