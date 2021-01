Graduatorie terza fascia ATA, i titoli di accesso per ogni profilo. Dalla licenza media alla qualifica alla laurea [BOZZA Decreto] (Di lunedì 18 gennaio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: siamo in attesa del Decreto per la riapertura e l'aggiornamento utile per il triennio 2021/22 2022/2 L'articolo Graduatorie terza fascia ATA, i titoli di accesso per ogni profilo. Dalla licenza media alla qualifica alla laurea BOZZA Decreto . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021)ATA: siamo in attesa delper la riapertura e l'aggiornamento utile per il triennio 2021/22 2022/2 L'articoloATA, idiper

orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA, i titoli di accesso per ogni profilo. Dalla licenza media alla qualifica alla laurea… - ScuoLTurismo : HAI POCO TEMPO!!AFFRETTATI A FARE PUNTEGGIO PER ATA!!Graduatorie ATA terza fascia- Le nuove graduatorie saranno val… - ZambitoJoseph : Graduatorie ATA terza fascia, aggiornamento: SCARICA LA BOZZA Le nuove graduatorie saranno valide per gli anni scol… - giu_alessi : RT @TecnicaScuola: Graduatorie terza fascia Ata, ecco le novità sulla bozza di rinnovo triennale - - TecnicaScuola : Graduatorie terza fascia Ata, ecco le novità sulla bozza di rinnovo triennale - -