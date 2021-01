Governo: Zingaretti, 'rilancio ma numeri angusti e compagine complessa' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "La strada non può che essere quella di ottenere una fiducia con il massimo del consenso al Governo". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea dei senatori Pd. "Oggi il presidente Conte nel suo intervento ha riproposto non solo punti che avevamo sollevato ma anche il tema del patto di legislatura", quindi non "una visione statica" ovvero "arriviamo al massimo dei voti possibili e poi si vede. No. Conte ha preso su di sé l'esigenza di continuare una stagione di rilancio che però avviene non solo con numeri molto angusti, ma anche all'interno di una compagine che è molto più complessa di quello che ci si immagina". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "La strada non può che essere quella di ottenere una fiducia con il massimo del consenso al". Lo dice Nicolaall'assemblea dei senatori Pd. "Oggi il presidente Conte nel suo intervento ha riproposto non solo punti che avevamo sollevato ma anche il tema del patto di legislatura", quindi non "una visione statica" ovvero "arriviamo al massimo dei voti possibili e poi si vede. No. Conte ha preso su di sé l'esigenza di continuare una stagione diche però avviene non solo conmolto, ma anche all'interno di unache è molto piùdi quello che ci si immagina".

