Governo | Zingaretti | ‘maggioranza assoluta Camera fatto politico molto importante’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – "Ottimo! Maggioranza assoluta alla #Camera. Un fatto politico molto importante. Ora avanti per il bene dell'Italia!". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

