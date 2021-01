**Governo: Zingaretti, 'chiusura legislatura fatto drammatico, siamo in passaggio serio'** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo indicato una strada possibile. Io continuo a credere che la chiusura della legislatura sarebbe un fatto sbagliato e drammatico per il Paese, un elemento avventuristico. Il presidente della Repubblica farà le sue valutazioni, ma dobbiamo sapere che il passaggio di queste ore è molto serio e delicato". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea dei senatori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo indicato una strada possibile. Io continuo a credere che ladellasarebbe unsbagliato eper il Paese, un elemento avventuristico. Il presidente della Repubblica farà le sue valutazioni, ma dobbiamo sapere che ildi queste ore è moltoe delicato". Lo dice Nicolaall'assemblea dei senatori Pd.

