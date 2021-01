Governo, Tajani “Polverini è fuori da Forza Italia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La Polverini ha votato a favore del Governo, quindi è fuori da Forza Italia, è un problema che non ci riguarda”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo il voto di fiducia alla Camera sul Governo Conte. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Laha votato a favore del, quindi èda, è un problema che non ci riguarda”. Lo ha detto il vicepresidente di, Antonio, dopo il voto di fiducia alla Camera sulConte. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

