**Governo: Tajani, 'defezioni al Senato? non credo'** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Non credo". Antonio Tajani risponde così ai cronisti che gli chiedono, dopo il caso Polverini, se tema domani altre defezioni al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Non". Antoniorisponde così ai cronisti che gli chiedono, dopo il caso Polverini, se tema domani altreal

Antonio_Tajani : Da parte nostra nessun sostegno al governo. E nessuno si disturbi a tirare in ballo il PPE o una maggioranza Ursula… - Antonio_Tajani : I cittadini assistono ad uno spettacolo di poca serietà da parte della sinistra. Noi del centro-destra siamo pronti… - Antonio_Tajani : In video conferenza riunione del @EPPGroup. Ho illustrato la situazione italiana, come @forza_italia sta affrontand… - TV7Benevento : **Governo: Tajani, 'defezioni al Senato? non credo'**... - TV7Benevento : Governo: Tajani, 'Polverini si è messa fuori Fi'... -