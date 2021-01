Governo: Scalfarotto, 'alla Camera parlerò io per Italia viva' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Questo pomeriggio a @Montecitorio interverrò per il gruppo di @Italiaviva in discussione generale, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio". Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, ex sottosegretario agli Esteri e deputato di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Questo pomeriggio a @Montecitorio interverrò per il gruppo di @in discussione generale, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio". Lo scrive su Twitter Ivan, ex sottosegretario agli Esteri e deputato di Iv.

