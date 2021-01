Governo: Salvini, 'temo riapertura scuole per motivi politici' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "C'è un Governo che chiude in casa milioni di italiani, chiude attività economiche, ma pretende di riaprire le porte delle scuole. Tutti i governatori di centrodestra e di centrosinistra hanno criticato questa scelta folle del Governo, non vorrei che la riapertura delle scuole fosse stata dettata per motivi politici, non sanitari, non educativi. Si mette a rischio la salute di studenti e insegnanti perché la signora Azzolina aveva messo la riapertura delle scuole come motivo per la prosecuzione del Governo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Tg2 post. "Se fosse vero che si gioca la permanenza del Governo non su Mastella e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "C'è unche chiude in casa milioni di italiani, chiude attività economiche, ma pretende di riaprire le porte delle. Tutti i governatori di centrodestra e di centrosinistra hanno criticato questa scelta folle del, non vorrei che ladellefosse stata dettata per, non sanitari, non educativi. Si mette a rischio la salute di studenti e insegnanti perché la signora Azzolina aveva messo ladellecome motivo per la prosecuzione del". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di Tg2 post. "Se fosse vero che si gioca la permanenza delnon su Mastella e ...

