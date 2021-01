Governo | Salvini | ' senatori ' Ikea' | chi salva esecutivo non volenteroso ma complice'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ormai c'è il senatore, monti, smonti a seconda delle esigenze. Non sono responsabili, costruttori, uno che cambia idea ogni quarto d'ora è un. Non stiamo parlando delDe Gasperi, di grandi politici del passato che potevano stare simpatici o antipatici ma che per l'Italia hanno fatto tanto, chiilche ha creato più disastro rispetto a tutti gli altri governi dell'Occidente sviluppato non è un, ma unche pensa alla poltrona, alla cadrega". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di Tg2 Post.