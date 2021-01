**Governo: risoluzione maggioranza telegrafica, firmano anche Maie, Cd e minoranze** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "La Camera, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione politica in atto, le approva". E' il testo della telegrafica risoluzione di maggioranza alla Camera depositata dopo l'intervento del premier in aula. A firmarla i capigruppo Davide Crippa (M5s), Graziano Delrio (Pd), Federico Fornaro (Leu) e anche Alessandro Fusacchia (Centro democratico), Renate Gebhard (Minoranze linguistiche) e Antonio Tasso (Maie). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "La Camera, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione politica in atto, le approva". E' il testo delladialla Camera depositata dopo l'intervento del premier in aula. A firmarla i capigruppo Davide Crippa (M5s), Graziano Delrio (Pd), Federico Fornaro (Leu) eAlessandro Fusacchia (Centro democratico), Renate Gebhard (Minoranze linguistiche) e Antonio Tasso ().

