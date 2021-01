Governo: Renzi, 'posizionamento Pd molto vicino al M5s fatto nuovo e rilevante' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Verrà anche il momento in cui qualcuno tornerà a riflettere sul riformismo in questo Paese. Il posizionamento del PD di questi giorni – molto, molto, molto vicino ai Cinque Stelle - è un fatto nuovo davvero rilevante per il futuro della politica italiana". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Verrà anche il momento in cui qualcuno tornerà a riflettere sul riformismo in questo Paese. Ildel PD di questi giorni –ai Cinque Stelle - è undavveroper il futuro della politica italiana". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

