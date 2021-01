Governo: Renzi, ‘posizionamento Pd molto vicino al M5s fatto nuovo e rilevante’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Verrà anche il momento in cui qualcuno tornerà a riflettere sul riformismo in questo Paese. Il posizionamento del PD di questi giorni – molto, molto, molto vicino ai Cinque Stelle – è un fatto nuovo davvero rilevante per il futuro della politica italiana”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Verrà anche il momento in cui qualcuno tornerà a riflettere sul riformismo in questo Paese. Il posizionamento del PD di questi giorni –ai Cinque Stelle – è undavvero rilevante per il futuro della politica italiana”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

