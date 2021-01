Governo: Renzi, '321 voti maggioranza risicata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - I 321 voti ottenuti dal Governo alla Camera "sono cinque voti in più del quorum, mi sembra una maggioranza risicata". Della maggioranza "adesso fa parte Renata Polverini, già leader storica della destra in Italia e presidente della Regione Lazio". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "mi viene l'impressione che, pur di mantenersi al suo posto, faccia maggioranza con chiunque". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Tg2 Post. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - I 321ottenuti dalalla Camera "sono cinquein più del quorum, mi sembra una". Della"adesso fa parte Renata Polverini, già leader storica della destra in Italia e presidente della Regione Lazio". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "mi viene l'impressione che, pur di mantenersi al suo posto, facciacon chiunque". Lo ha affermato Matteo, ospite di Tg2 Post.

