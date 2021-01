Governo, Meloni: 'Conte si vergogni, con Mastella Airlines fate rimpiangere la Prima Repubblica' (Di lunedì 18 gennaio 2021) 'Avvocato Conte mi sono vergognata per lei per il mercimonio inscenato in quest'Aula'. Lo ha detto Giorgia Meloni replicando al premier durante il dibattito sul voto di fiducia al Governo alla Camera. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) 'Avvocatomi sono vergognata per lei per il mercimonio inscenato in quest'Aula'. Lo ha detto Giorgiareplicando al premier durante il dibattito sul voto di fiducia alalla Camera. ...

MediasetTgcom24 : Governo, Meloni: 'Conte si vergogni, fa rimpiangere la Prima Repubblica' #governo - LegaSalvini : GOVERNO E SINISTRA SI SGRETOLANO, IL CENTRODESTRA SI COMPATTA - mante : Le manovre di Renzi non escludono che questo governo sia sostenuto da partiti disastrosi. Da un lato la mediocrità… - twalso : RT @Andrea__Monti: #maratonamentana #crisidigoverno.. Non trovate strano che la maggiorparte dei profili che twittano contro la #Meloni e… - Alleniram17 : RT @DSLoredana: Urlava così forte che non ho capito se le triglie sono in offerta! #Conte #Governo #Camera #crisigoverno #18gennaio #Melo… -