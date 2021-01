Governo | Meloni | ' Conte Barbapapà al servizio dei suoi mandanti' **

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Giuseppeè perfetto per l'Unione europea" per i "grandi media aldi poteri forti, perchè è perfettamente in grado di assumere esattamente la forma che gli chiede il suo mandante: praticamente". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera in dichiarazione di voto.

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Governo, Meloni a Conte: "Mi sono vergognata per mercimonio in Aula" "Avvocato Conte, stamattina io mi sono vergognata per lei, non solo per quell'“Aiutateci” che ..."L’Italia non si può permettere un governo ancora più debole di quello che ha già." chiosa duramente la leader di Fratelli d'Italia ...