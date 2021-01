Governo | Lupi | ' non le daremo fiducia perché teniamo all' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Siamo europeisti, Popolari, riformisti, abbiamo a cuore il destino dell'e la nostra responsabilità l'abbiamo dimostrata in tutti questi mesi. Proprio perchèall'non lela". Lo ha affermato Maurizio, di Noi con l', intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto. "E' un anno -ha aggiunto- che usate l'emergenza come alibi e come stampella. Per rilanciare l'bisogna evitare che tutto ciò che è emergenziale diventi regolarità, che l'assistenziasmo diventi la massima aspirazione di chi ci governa, perchè glini devono tornare a lavorare a rischiare. E' il momento di cambiare, ma di cambiare anzi tutto il suo". ...