Governo, il timing della crisi: per Conte giorni decisivi, cosa accade oggi e domani

La resa dei conti sarà in due atti. oggi e domani il Governo Conte infatti, andrà in Parlamento senza alcuna certezza di avere i numeri dalla loro. Sono state e saranno ancora ore...

PaulGoat : @ControMolti @matteorenzi PS: poi secondo me nella sua testa andare adesso contro il governo porta più consensi che… - RealHumanBean_7 : @GliEhuilibri Ma ‘sta cosa non è vera o, meglio, è un pretesto perché questo governo l’ha voluto principalmente Ren… - franceserino : @danielaranieri Lo stra-frega di Rignano ha calcolato bene il timing del suo pianto a reti unificate: dall’estero,… - GGStefanel : Timing perfetto per far cadere un governo. Mi chiedo se #Renzi ha uno scopo, oltre a farsi odiare da tutti, perché mi sembra un suicidio. - fisco24_info : Il Recovery plan verso l'ok in Consiglio dei ministri: AGI - È stato convocato per le 21.30 di martedì 12 il Consig… -

La resa dei conti sarà in due atti. Oggi e domani il governo Conte infatti, andrà in Parlamento senza alcuna certezza di avere i numeri dalla loro. Sono state e saranno ancora ...

Il leader di Italia Viva: "I nostri senatori decisivi". Il Pd: "In Aula ognuno si assuma le proprie responsabilità"