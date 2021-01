Governo, il premier in allarme: offre a Forza Italia il proporzionale e agli alleati il rimpasto (Di martedì 19 gennaio 2021) «Vediamo come va domani, di certo sarà dura. Se il distacco dal centrodestra fosse ampio bene, se invece fosse di pochi voti la situazione si farebbe preoccupante...». Sarebbe... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 gennaio 2021) «Vediamo come va domani, di certo sarà dura. Se il distacco dal centrodestra fosse ampio bene, se invece fosse di pochi voti la situazione si farebbe preoccupante...». Sarebbe...

Ultime Notizie dalla rete : Governo premier Crisi di governo, il premier tiene liberi i posti per i centristi. La linea: al Senato avanti anche sotto 155 Corriere della Sera Governo, sì della Camera alla fiducia a Conte: maggioranza assoluta con 321 sì

321 i voti favorevoli, 259 i contrari - Ansa /CorriereTv. 321 voti a favore. Ventisette gli astenuti, 259 i voti contrari. Conte incassa una fiducia piena, con sei voti oltre la maggioranza assoluta p ...

