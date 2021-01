Governo: Fornaro, ‘dato politico è che Conte a Camera ha maggioranza autosufficente’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Il dato politico della giornata politica di oggi è che la maggioranza che sostiene l’azione del Governo Conte a Montecitorio è ampiamente autosufficiente”. Lo afferma il capogruppo di LeU Federico Fornaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Il datodella giornata politica di oggi è che lache sostiene l’azione dela Montecitorio è ampiamente autosufficiente”. Lo afferma il capogruppo di LeU Federico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

angelo_fornaro : RT @Cassio39592131: ++CAPO POLITICO SUBITO++ I Vertici impongono ai nostri portavoce il tradimento del Programma e non pretendono, per isc… - angelo_fornaro : RT @Dragomir2222: ++CAPO POLITICO SUBITO++ I Vertici impongono ai nostri portavoce il tradimento del Programma e non pretendono, per iscri… - angelo_fornaro : RT @Dragomir2222: ++CAPO POLITICO SUBITO++ I Vertici impongono ai nostri portavoce il tradimento del Programma e non pretendono, per iscri… - angelo_fornaro : RT @Dragomir2222: ++CAPO POLITICO SUBITO++ I Vertici impongono ai nostri portavoce il tradimento del Programma e non pretendono, per iscri… - angelo_fornaro : RT @strello65: ++CAPO POLITICO SUBITO++ Conte al suo posto,Renzi non più al governo. Le condizioni che compattano il M5S non risolvono la… -