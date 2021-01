Governo: Delrio, 'serve nuovo patto legislatura, fare presto'/Rpt (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un Governo ambizioso che sappia sciogliere i nodi e le difficoltà incontrate fino aqui, per questo chiediamo un nuovo patto di legislatura che sappia indicare le priorità. E' il tempo di affrontare questo patto di legislatura: lei ha detto che lo faremo presto, noi abbiamo fiducia che sarà così perché il Paese non può aspettare". Così il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, durante le dichiarazioni di voto nell'Aula di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di unambizioso che sappia sciogliere i nodi e le difficoltà incontrate fino aqui, per questo chiediamo undiche sappia indicare le priorità. E' il tempo di affrontare questodi: lei ha detto che lomo, noi abbiamo fiducia che sarà così perché il Paese non può aspettare". Così il capogruppo dem alla Camera, Graziano, durante le dichiarazioni di voto nell'Aula di Montecitorio.

