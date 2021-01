Governo: Cunial (Misto), ‘siete mandanti condanna virus’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Né Cadorna né Diaz, perché l’Italia ripudia la guerra e anche quella del virus condanna anche voi che ne siete i mandanti”. Così Sara Cunial, deputata grillina ora al Misto, si e’ rivolta al Governo nel suo intervento, a titolo personale, nella dichiarazione di voto sulla fiducia alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Né Cadorna né Diaz, perché l’Italia ripudia la guerra e anche quella del virusanche voi che ne siete i”. Così Sara, deputata grillina ora al, si e’ rivolta alnel suo intervento, a titolo personale, nella dichiarazione di voto sulla fiducia alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Abolire l'Ordine dei medici", la provocazione No Vax

Un pacchetto di proposte choc della deputata del Misto Cunial "contro la sudditanza alle lobby" AGI - Medici e operatori sanitari eroi? No, "sudditi delle lobby". I No Vax, o almeno la pattuglia in Pa ...

Un pacchetto di proposte choc della deputata del Misto Cunial "contro la sudditanza alle lobby" AGI - Medici e operatori sanitari eroi? No, "sudditi delle lobby". I No Vax, o almeno la pattuglia in Pa ...