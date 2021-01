**Governo: Conte, 'Usa principale alleato, ok Cina ma ancorati a nostri valori'** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Quale autorevole membro dell'Unione Europea - funzione pienamente recuperata in questo tratto di legislatura - abbiamo la possibilità di offrire anche un importante contributo a un'utile azione di raccordo fra i principali attori internazionali, a partire naturalmente dagli Stati Uniti - nostro principale alleato e fondamentale partner strategico - e dalla Cina, il cui innegabile rilievo sul piano globale ed economico va associato a rapporti coerenti con un chiaro ancoraggio al nostro sistema di valori e principi". Così il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Aula alla Camera. Sul fronte internazionale, il presidente del Consiglio ha ricordato la "particolare attenzione per una soluzione politica alla crisi della Libia, nel pieno rispetto della sua sovranità", e "al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Quale autorevole membro dell'Unione Europea - funzione pienamente recuperata in questo tratto di legislatura - abbiamo la possibilità di offrire anche un importante contributo a un'utile azione di raccordo fra i principali attori internazionali, a partire naturalmente dagli Stati Uniti - nostroe fondamentale partner strategico - e dalla, il cui innegabile rilievo sul piano globale ed economico va associato a rapporti coerenti con un chiaro ancoraggio al nostro sistema die principi". Così il premier Giuseppenel suo intervento in Aula alla Camera. Sul fronte internazionale, il presidente del Consiglio ha ricordato la "particolare attenzione per una soluzione politica alla crisi della Libia, nel pieno rispetto della sua sovranità", e "al ...

