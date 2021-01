**Governo: Conte, ‘Usa principale alleato, ok Cina ma ancorati a nostri valori’** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Quale autorevole membro dell’Unione Europea – funzione pienamente recuperata in questo tratto di legislatura – abbiamo la possibilità di offrire anche un importante contributo a un’utile azione di raccordo fra i principali attori internazionali, a partire naturalmente dagli Stati Uniti – nostro principale alleato e fondamentale partner strategico – e dalla Cina, il cui innegabile rilievo sul piano globale ed economico va associato a rapporti coerenti con un chiaro ancoraggio al nostro sistema di valori e principi”. Così il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Aula alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Quale autorevole membro dell’Unione Europea – funzione pienamente recuperata in questo tratto di legislatura – abbiamo la possibilità di offrire anche un importante contributo a un’utile azione di raccordo fra i principali attori internazionali, a partire naturalmente dagli Stati Uniti – nostroe fondamentale partner strategico – e dalla, il cui innegabile rilievo sul piano globale ed economico va associato a rapporti coerenti con un chiaro ancoraggio al nostro sistema di valori e principi”. Così il premier Giuseppenel suo intervento in Aula alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

