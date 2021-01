Governo: Conte toni soft rivendica lavoro fatto ma 'randella' Iv, 'crisi immotivata' (2) (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Si è trattato, ha riepilogato il presidente del Consiglio, di un'escalation scandida da "attacchi mediatici molto aspri e a volte scomposti" da parte degli esponenti di Iv che, alla fine, si sono voluti "smarcare" malgrado "ogni sforzo" e la "massima disponibilità" rivendicata dal premier per "evitare che la crisi potesse esplodere". Quello dedicato da Conte ai rappresentanti di Iv, "più che un passaggio - ha commentato poco dopo un deputato del Pd - è stato un pestaggio", comunque sia, uno degli snodi più apprezzati delle comunicazioni di Conte, sottolineato dagli applausi più intensi dei Dem, 5Stelle e Leu. L'opposizione (quella di centrodestra) è stata a ascoltare, fino a quando non si è fatta sentire con un prolungato 'buuuuh' e qualche risata ironica, nel momento in cui Conte ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Si è trattato, ha riepilogato il presidente del Consiglio, di un'escalation scandida da "attacchi mediatici molto aspri e a volte scomposti" da parte degli esponenti di Iv che, alla fine, si sono voluti "smarcare" malgrado "ogni sforzo" e la "massima disponibilità"ta dal premier per "evitare che lapotesse esplodere". Quello dedicato daai rappresentanti di Iv, "più che un passaggio - ha commentato poco dopo un deputato del Pd - è stato un pestaggio", comunque sia, uno degli snodi più apprezzati delle comunicazioni di, sottolineato dagli applausi più intensi dei Dem, 5Stelle e Leu. L'opposizione (quella di centrodestra) è stata a ascoltare, fino a quando non si è fatta sentire con un prolungato 'buuuuh' e qualche risata ironica, nel momento in cuiha ...

