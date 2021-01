Governo: Conte sonda numeri Senato, 'a quanto siamo'? '155-156' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, appena uscito dall'aula di Montecitorio, e prima di entrare nella sala del Governo alla Camera, il premier Giuseppe Conte si informa sulla ‘conta' che va avanti in queste ore al Senato, in vista del voto di domani. Avvicinandosi al suo segretario particolare, Andrea Benvenuti, domanda "a quanto siamo?", il suo collaboratore risponde: "155-156". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Aapprende l'Adnkronos, appena uscito dall'aula di Montecitorio, e prima di entrare nella sala delalla Camera, il premier Giuseppesi informa sulla ‘conta' che va avanti in queste ore al, in vista del voto di domani. Avvicinandosi al suo segretario particolare, Andrea Benvenuti, domanda "a?", il suo collaboratore risponde: "155-156".

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Governo, Conte alla Camera: "Crisi infondata, si volta pagina". Diretta video QUOTIDIANO.NET Covid. Regimenti (Lega): “Emergenza sanitaria sottovalutata dal Governo Conte”

di massimo scrupolo e attenzione nell’operato del Governo significa travisare la realtà dei fatti”. Lo afferma, in una nota, l’europarlamentare della Lega Luisa Regimenti, in merito alle dichiarazioni ...

Conte parla alla Camera per risolvere la crisi di Governo: “Dramma epocale”, poi chiede aiuto

Intanto, i membri di Forza Italia hanno annunciato che voteranno compatti contro il Governo: Conte dovrà sottoporsi alla fiducia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla Camera dei ...

