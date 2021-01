Governo, Conte: “Provo disagio a parlare di una crisi che non ha alcun plausibile fondamento. Rischiamo di perdere contatto con la realtà”” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel pieno della pandemia Covid e mentre “da casa ci ascolta chi ha perso i propri cari, confesso di avvertire un certo disagio. Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno o per bozza ultima del Recovery plan ma per provare a spiegare una crisi in cui non solo i cittadini ma io stesso alcun plausibile fondamento”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo discoro nell’Aula della Camera, raccogliendo un lungo applauso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel pieno della pandemia Covid e mentre “da casa ci ascolta chi ha perso i propri cari, confesso di avvertire un certo. Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno o per bozza ultima del Recovery plan ma per provare a spiegare unain cui non solo i cittadini ma io stesso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante il suo discoro nell’Aula della Camera, raccogliendo un lungo applauso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

