Governo | Conte | ' presidenza G20 | indirizzeremo agenda globale'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "È appena iniziata la presidenza italiana del G20: avremo la possibilità di indirizzare l'agenda globale sulle priorità che abbiamo già anticipato e che ruotano sulla triade Persona, Pianeta, Prosperità. Come ho già ricordato in diverse occasioni, porremo al centro dell'attenzione dei leader del mondo, tra gli altri, i temi dell'empowerment femminile, dell'Africa e del digital divide". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera. "Quest'anno avremo anche la responsabilità di condividere con il Regno Unito l'organizzazione della COP26. In Italia - ricorda - si svolgeranno due eventi di grande rilievo: la PreCop e la Youth4Climate. Arriveranno a Milano centinaia e centinaia di giovani. Sarà un evento importante e una svolta nell'ambito di questo formato".

