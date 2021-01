Governo: Conte, 'mai rinunciato a porre basi per rilancio paese'' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Lo storico accordo su Next generation Eu ha impresso alla politica europea una svolta irreversibile inaugurando un nuovo corso in grado di cambiare i paradigmi delle politiche economiche e il volto stesso dell'Ue". Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. Il Recovery, ha detto il premier, rappresenta "una grande sfida". "Anche nei momenti più complessi non abbiamo mai rinunciato a porre le basi del rilancio del paese", sempre "con scelte politiche". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Lo storico accordo su Next generation Eu ha impresso alla politica europea una svolta irreversibile inaugurando un nuovo corso in grado di cambiare i paradigmi delle politiche economiche e il volto stesso dell'Ue". Lo dice il premier Giuseppein aula alla Camera. Il Recovery, ha detto il premier, rappresenta "una grande sfida". "Anche nei momenti più complessi non abbiamo mailedeldel", sempre "con scelte politiche".

