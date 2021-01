Governo: Conte, 'impegno a proposta legge elettorale proporzionale' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Il Governo si impegnerà a promuovere un impianto di riforma elettorale di impronta proporzionale, ovviamente quanto più condivisa, che possa coniugare l'esigenza di rappresentanza con quella pur ineludibile di garantire governabilità". Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. "Alla modifica del sistema elettorale potranno essere affiancante alcune innovazioni istituzionali, alla luce della riduzione dei parlamentari: occorrono dei correttivi per la razionalizzazione dei lavori, in particolar modo sul ricorso alla decretazione d'urgenza". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ilsi impegnerà a promuovere un impianto di riformadi impronta, ovviamente quanto più condivisa, che possa coniugare l'esigenza di rappresentanza con quella pur ineludibile di garantire governabilità". Lo dice il premier Giuseppein aula alla Camera. "Alla modifica del sistemapotranno essere affiancante alcune innovazioni istituzionali, alla luce della riduzione dei parlamentari: occorrono dei correttivi per la razionalizzazione dei lavori, in particolar modo sul ricorso alla decretazione d'urgenza".

