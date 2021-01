Governo, Conte: “Chiedo appoggio a chi ha a cuore il destino del Paese”. Il video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Governo, Conte: “Chiedo appoggio a chi ha a cuore il destino del Paese” Roma, 18 gen. (askanews) – “Questa alleanza sarà chiamata a esprimere un’imprescindibile vocazione europeista, le forze politiche sono chiamate a operare una chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste e le logiche sovraniste. Questa alleanza può già contare su una solida base di dialogo alimentata da M5s, Pd e Leu e sta dimostrando la saldezza dell’ancoraggio e l’ampiezza di respiro proprio in occasione delle temperie generate da questa crisi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. “Sarebbe un arricchimento poter acquisire formazioni che si collocano nel solco liberale, popolare, socialista ed europeista”, ha aggiunto. “Chiedo un ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021): “a chi ha aildel” Roma, 18 gen. (askanews) – “Questa alleanza sarà chiamata a esprimere un’imprescindibile vocazione europeista, le forze politiche sono chiamate a operare una chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste e le logiche sovraniste. Questa alleanza può già contare su una solida base di dialogo alimentata da M5s, Pd e Leu e sta dimostrando la saldezza dell’ancoraggio e l’ampiezza di respiro proprio in occasione delle temperie generate da questa crisi”. Lo ha detto il premier Giuseppein aula alla Camera. “Sarebbe un arricchimento poter acquisire formazioni che si collocano nel solco liberale, popolare, socialista ed europeista”, ha aggiunto. “un ...

