Governo | Castaldo | ‘con Conte Italia protagonista Ue | continuiamo a costruire’

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Quello del presidente del Consiglio Giuseppeè stato un discorso coraggioso, che traccia le linee di una visione inclusiva e fortemente europeista per il futuro del nostro Paese. Condividiamo il suo accorato appello a tutte le forze politiche che hanno veramente a cuore il bene dell’e l’avvenire dell’integrazione europea stessa. I distruttori, incosì come in tutta Europa, sono e devono restare una minoranza: auspico, dunque, che alla fine di questa crisi politica possa prevalere nel Parlamentono la volontà di continuare a lavorare per uscire dall’emergenza pandemica e sfruttare pienamente la cruciale occasione del Next Generation EU”. Così in una nota Fabio Massimo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento ...