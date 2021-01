Gomorra ma per davvero: arrestato per spaccio uno degli attori della famosissima serie. Ecco chi è (Di lunedì 18 gennaio 2021) A volte realtà e finzione si fondono, è il caso di Salvatore Abruzzese, 26enne napoletano che abbiamo visto nel 2008 recitare nel film di Matteo Garrone Gomorra, tratto dal libro di Roberto Saviano. Nel film, appena 13enne, interpretava Totò, il ragazzino che portava la spesa a Maria (ruolo ricoperto dalla cantante napoletana Maria Nazionale ndr) alle Vele di Scampia, costretto poi a tradirla perché madre di un esponente di un clan rivale, attirandola con un pretesto fuori dalla sua abitazione, dove sarà uccisa con un colpo di pistola dai killer degli scissionisti. La carriera mancata Questa vicenda è ispirata ad un fatto reale accaduto quando a Napoli è scoppiata la prima faida di Scampia fra il clan Di Lauro e i cosiddetti Scissionisti: l’omicidio di Carmela Attrice avvenuto il 25 gennaio 2005 perché madre dello scissionista ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 18 gennaio 2021) A volte realtà e finzione si fondono, è il caso di Salvatore Abruzzese, 26enne napoletano che abbiamo visto nel 2008 recitare nel film di Matteo Garrone, tratto dal libro di Roberto Saviano. Nel film, appena 13enne, interpretava Totò, il ragazzino che portava la spesa a Maria (ruolo ricoperto dalla cantante napoletana Maria Nazionale ndr) alle Vele di Scampia, costretto poi a tradirla perché madre di un esponente di un clan rivale, attirandola con un pretesto fuori dalla sua abitazione, dove sarà uccisa con un colpo di pistola dai killerscissionisti. La carriera mancata Questa vicenda è ispirata ad un fatto reale accaduto quando a Napoli è scoppiata la prima faida di Scampia fra il clan Di Lauro e i cosiddetti Scissionisti: l’omicidio di Carmela Attrice avvenuto il 25 gennaio 2005 perché madre dello scissionista ...

MediasetTgcom24 : 'Gomorra', arrestato per spaccio l'attore Salvatore Abbruzzese #gomorra - MoiraAdamo1 : Gomorra é lo spot pubblicitario più grande per la camorra. L'ho sempre detto. - dottorcapovox : RT @MediasetTgcom24: 'Gomorra', arrestato per spaccio l'attore Salvatore Abbruzzese #gomorra - infoitcultura : Gomorra, arrestato per spaccio uno dei protagonisti: ecco di chi si tratta - giovanna30573 : RT @chetrashhh: Per questo voi avete Il Segreto e noi Gomorra amo, le basi. #TZVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra per Gomorra, grave lutto per Salvatore Esposito: “Maledetto” Yeslife Su #iorestoinsala arriva Rosa Pietra Stella

Martedì 19 gennaio alle20. 30 arriva sugli schermi di #iorestoinsala Rosa Pietra Stella, diretto da Marcello Sannino, regista napoletano all’esordio in un lungometraggio di finzione, ma con una lunga ...

Il podcast tutto reggiano “Chiamo dopo” diventa un libro di interviste telefoniche

e Valerio Carboni (Luca Carboni e Nek), attori quali Roberto Oliveri (Gomorra e Diavoli), scrittrici quali Giulia Blasi (Manuale per ragazze rivoluzionarie), personaggi del mondo dello spettacolo ...

Martedì 19 gennaio alle20. 30 arriva sugli schermi di #iorestoinsala Rosa Pietra Stella, diretto da Marcello Sannino, regista napoletano all’esordio in un lungometraggio di finzione, ma con una lunga ...e Valerio Carboni (Luca Carboni e Nek), attori quali Roberto Oliveri (Gomorra e Diavoli), scrittrici quali Giulia Blasi (Manuale per ragazze rivoluzionarie), personaggi del mondo dello spettacolo ...