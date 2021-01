Gomez Juventus, “Tuttosport” svela: contatti con l’Atalanta, ecco cosa emerge (Di lunedì 18 gennaio 2021) Gomez Juventus – Il tracollo della Juventus a San Siro, dove ha abdicato all’inter che marcia verso il titolo, ha fatto squillare un forte campanello d’allarme. I bianconeri hanno bisogno di qualità a centrocampo, subito. Anche perché Pirlo si ostina a lasciare fuori Mckennie e Kulusevski per far giocare Rabiot e Ramsey. Scelte incomprensibili per molti tifosi, che hanno vanificato quanto di buono fatto in queste ultime settimane. Il titolo è volato via, così come la stella filante. Leggasi i dieci scudetti di fila. Per questo motivo ci sarebbe bisogno del Papu Gomez, uno che la lampadina l’accende sempre. Gomez Juventus, le ultimissime sull’argentino La Juventus si è fatta sentire con la famiglia Percassi per il Papu Gomez, ma le intenzioni ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 gennaio 2021)– Il tracollo dellaa San Siro, dove ha abdicato all’inter che marcia verso il titolo, ha fatto squillare un forte campanello d’allarme. I bianconeri hanno bisogno di qualità a centrocampo, subito. Anche perché Pirlo si ostina a lasciare fuori Mckennie e Kulusevski per far giocare Rabiot e Ramsey. Scelte incomprensibili per molti tifosi, che hanno vanificato quanto di buono fatto in queste ultime settimane. Il titolo è volato via, così come la stella filante. Leggasi i dieci scudetti di fila. Per questo motivo ci sarebbe bisogno del Papu, uno che la lampadina l’accende sempre., le ultimissime sull’argentino Lasi è fatta sentire con la famiglia Percassi per il Papu, ma le intenzioni ...

