Gli Usa come la Cina? Il discorso di Conte fa imbufalire i leghisti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe chiedere “scusa agli italiani”. A sostenerlo in una nota sono i deputati della Lega Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione Affari esteri, e Paolo Formentini, vicepresidente della stessa commissione. Che cos’ha fatto imbestialire i deputati del partito di Matteo Salvini? Le dichiarazione del capo del governo alla Camera dei deputati. Ecco cosa si legge nel resoconto stenografico dei lavori. Parla il presidente del Consiglio. “Quale autorevole membro dell’Unione europea, funzione che è stata pienamente recuperata in questo tratto di legislatura, abbiamo la possibilità di offrire anche un importante contributo a un’utile azione di raccordo fra i principali attori internazionali, a partire naturalmente dagli Stati Uniti, che sono il nostro principale alleato, il nostro fondamentale partner strategico, ma anche dalla ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppedovrebbe chiedere “scusa agli italiani”. A sostenerlo in una nota sono i deputati della Lega Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione Affari esteri, e Paolo Formentini, vicepresidente della stessa commissione. Che cos’ha fatto imbestialire i deputati del partito di Matteo Salvini? Le dichiarazione del capo del governo alla Camera dei deputati. Ecco cosa si legge nel resoconto stenografico dei lavori. Parla il presidente del Consiglio. “Quale autorevole membro dell’Unione europea, funzione che è stata pienamente recuperata in questo tratto di legislatura, abbiamo la possibilità di offrire anche un importante contributo a un’utile azione di raccordo fra i principali attori internazionali, a partire naturalmente dagli Stati Uniti, che sono il nostro principale alleato, il nostro fondamentale partner strategico, ma anche dalla ...

Corriere : Una carovana umana a piedi verso gli Stati Uniti (sperando in Biden). Il Messico militarizza la frontiera - matteosalvinimi : Mentre Conte usa i Tabacci e i Mastella per andare a cercare voti in giro per i corridoi con l'unico scopo di tirar… - matteosalvinimi : #Salvini: Grande rispetto per la democrazia americana ma io penso all'Italia. In ogni caso la nostra amicizia con g…

I legami debitori tra Pechino e molti Paesi africani in via di sviluppo sono un elemento di instabilità che va affrontato prima che scadano le moratorie legate al Covid ...

