“Gli onorevoli duellanti ovvero Il mistero della vedova Siemens” di Giorgio Dell’Arti arriva in libreria (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giorgio Dell’Arti pubblica per La nave di Teseo Editore il romanzo storico Gli onorevoli duellanti ovvero Il mistero della vedova Siemens, un’opera ironica e storiograficamente accurata scritta da un giornalista molto conosciuto, fondatore de “Il Venerdì di Repubblica”. Con una scrittura elegante ed essenziale e con un umorismo tagliente, l’autore presenta una cronaca puntuale di un surreale episodio legato alla politica italiana del 1910. Nell’introduzione al romanzo, Dell’Arti racconta di essere approdato alla scrittura dell’opera per errore: mentre stava facendo ricerche per un altro libro ambientato nel 1901, un errore di battitura della data l’ha portato a leggere sul Corriere ... Leggi su domanipress (Di lunedì 18 gennaio 2021)pubblica per La nave di Teseo Editore il romanzo storico GliIl, un’opera ironica e storiograficamente accurata scritta da un giornalista molto conosciuto, fondatore de “Il Venerdì di Repubblica”. Con una scrittura elegante ed essenziale e con un umorismo tagliente, l’autore presenta una cronaca puntuale di un surreale episodio legato alla politica italiana del 1910. Nell’introduzione al romanzo,racconta di essere approdato alla scrittura dell’opera per errore: mentre stava facendo ricerche per un altro libro ambientato nel 1901, un errore di battituradata l’ha portato a leggere sul Corriere ...

smilypapiking : RT @peraltro: La telenovela Calenda-Mastella, col nuovo succoso episodio di oggi, mi ha ricordato un bel libro recente di Giorgio Dell'Arti… - policyclub : Nel pieno di una #crisidigoverno di natura prettamente politica, a dettare la linea sulla stampa di oggi sono gli o… - StefaniSer : Giornalisti più squallidi dei politici. A #unomattina la direttrice del @Radio1Rai @sissisala parla della crisi po… - SoccorsiG : @Niko99938977 Fiato e parole al vento in quanto quanto quella gente cosiddetta di “onorevoli” non è in condizioni d… - LisaDiGiovanni2 : Recensione: 'Gli onorevoli duellanti', un romanzo di Giorgio Dell’Arti -

Ultime Notizie dalla rete : Gli onorevoli Gli onorevoli in ritardo, perfino collegati dal divano Il Messaggero Nuovo sciopero degli studenti, la lettera di Gregori

Nuovo sciopero degli studenti. Questa volta gli organizzatori, che non sono gli stessi della precedente iniziativa, chiedendo che le scuole non vengano riaperte fin quando non ci sarà sicurezza riguar ...

Vinci multato al ristorante "Pronto a impugnarla"

L’onorevole leghista a cena con la fidanzata di Fratelli d’Italia "È un atto politico. E non mi fido più dei consigli degli esperti" ...

Nuovo sciopero degli studenti. Questa volta gli organizzatori, che non sono gli stessi della precedente iniziativa, chiedendo che le scuole non vengano riaperte fin quando non ci sarà sicurezza riguar ...L’onorevole leghista a cena con la fidanzata di Fratelli d’Italia "È un atto politico. E non mi fido più dei consigli degli esperti" ...