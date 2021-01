Gli avatar di Sunnei e il lancio del nuovo videogioco (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si chiama Sunnei Canvas il progetto del brand disegnato da Loris Messina e Simone Rizzo, lanciato lo scorso luglio, in occasione di Milano Moda Uomo, e ora giunto al suo secondo step. Di cosa si tratta? Un'idea innovativa pensata per i buyer che possono personalizzare il proprio ordine e intervenire - tramite una piattaforma digitale, of course - sul design di ciascun articolo. Dalla forma, al materiale, alla scelta del colore, ognuno ha possibilità di creare collezioni e prodotti ad hoc, differenziare l’assortimento del proprio punto vendita, e ridurre anche l’impatto ambientale del brand grazie all’eliminazione del campionario. Insomma una cosa non di poco conto, che si arricchisce di nuovi personaggi: dieci avatar, che non solo mostrano il fit dei nuovi pezzi della collezione per il prossimo autunno-inverno, ma che diventano i protagonisti di un ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si chiamaCanvas il progetto del brand disegnato da Loris Messina e Simone Rizzo, lanciato lo scorso luglio, in occasione di Milano Moda Uomo, e ora giunto al suo secondo step. Di cosa si tratta? Un'idea innovativa pensata per i buyer che possono personalizzare il proprio ordine e intervenire - tramite una piattaforma digitale, of course - sul design di ciascun articolo. Dalla forma, al materiale, alla scelta del colore, ognuno ha possibilità di creare collezioni e prodotti ad hoc, differenziare l’assortimento del proprio punto vendita, e ridurre anche l’impatto ambientale del brand grazie all’eliminazione del campionario. Insomma una cosa non di poco conto, che si arricchisce di nuovi personaggi: dieci, che non solo mostrano il fit dei nuovi pezzi della collezione per il prossimo autunno-inverno, ma che diventano i protagonisti di un ...

Il brand disegnato da Loris Messina e Simone Rizzo rafforza il progetto con i retailer internazionali e invita la propria community a giocare ...

