Giulia Salemi e Pierpaolo svelano agli altri concorrenti che il GF Vip finirà il 26 febbraio: le reazioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) La scorsa settimana Tommaso Zorzi è andato in crisi quando ha intuito che il GF Vip potrebbe non finire più l’otto febbraio. Il giorno dopo una donna si è piazzata fuori dalla casa di Cinecittà ad urlare “il programma finisce il 26 febbraio“. In quell’occasione in giardino ad ascoltare c’erano solo Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta. Oggi l’influencer milanese ha lanciato la bomba “speriamo che quello che ha detto la signora fuori non sia vero“, scatenando la curiosità dei suoi coinquilini. A raccontare il resto insieme a lei c’ha pensato l’ex velino. “Questa cosa la sappiamo io e lei, ma anche Maria Teresa. Se è una cosa brutta? Tu Giulia non reggi un cecio in bocca. Noi abbiamo capito così, ma magari è tutt’altro”. Andrea Zelletta non ha creduto alla rivelazione ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 gennaio 2021) La scorsa settimana Tommaso Zorzi è andato in crisi quando ha intuito che il GF Vip potrebbe non finire più l’otto. Il giorno dopo una donna si è piazzata fuori dalla casa di Cinecittà ad urlare “il programma finisce il 26“. In quell’occasione in giardino ad ascoltare c’erano soloPretelli e Maria Teresa Ruta. Oggi l’influencer milanese ha lanciato la bomba “speriamo che quello che ha detto la signora fuori non sia vero“, scatenando la curiosità dei suoi coinquilini. A raccontare il resto insieme a lei c’ha pensato l’ex velino. “Questa cosa la sappiamo io e lei, ma anche Maria Teresa. Se è una cosa brutta? Tunon reggi un cecio in bocca. Noi abbiamo capito così, ma magari è tutt’altro”. Andrea Zelletta non ha creduto alla rivelazione ...

litaslife_026 : RT @Abbiamovintonoi: Regia “prima venite in confessionale per queste cose ok?” Grazie,NON LASCIATE ROSALINDA IN MANO A GIULIA SALEMI #ROSM… - sartsystem : RT @grevms: “vengo io da te e sono una donna” non voglio aggiungere altro, giulia salemi ti commenti da sola. #tzvip - Abbiamovintonoi : Regia “prima venite in confessionale per queste cose ok?” Grazie,NON LASCIATE ROSALINDA IN MANO A GIULIA SALEMI #ROSMELLO - MirkoThePanda : RT @grevms: “vengo io da te e sono una donna” non voglio aggiungere altro, giulia salemi ti commenti da sola. #tzvip - grevms : “vengo io da te e sono una donna” non voglio aggiungere altro, giulia salemi ti commenti da sola. #tzvip -