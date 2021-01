"Giuda!". Mauro Corona fuori controllo da Giletti: "Guardate cosa c'è scritto qui" | Video (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Franco Di Mare lo conosco da almeno 10 anni". Mauro Corona non depone le armi e anzi bombarda il direttore di Raitre, colpevole a suo dire di averlo fatto fuori definitivamente da Cartabianca nonostante il parere contrario di Bianca Berlinguer. A Non è l'Arena su La7 Massimo Giletti ospita lo scrittore-montanaro, al centro delle polemiche da mesi per il volgare diverbio in diretta con la giornalista Rai definita "gallina". Per quei secondi di follia, Corona è stato estromesso dal talk del martedì, anche dopo aver più volte chiesto scusa alla diretta interessata (scuse peraltro accettate dopo pochi giorni). La colpa dell'ostracismo sarebbe di Di Mare, e Corona tira fuori le prove: "Non ha detto a Bianca che io e lui eravamo amici... è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Franco Di Mare lo conosco da almeno 10 anni".non depone le armi e anzi bombarda il direttore di Raitre, colpevole a suo dire di averlo fattodefinitivamente da Cartabianca nonostante il parere contrario di Bianca Berlinguer. A Non è l'Arena su La7 Massimoospita lore-montanaro, al centro delle polemiche da mesi per il volgare diverbio in diretta con la giornalista Rai definita "gallina". Per quei secondi di follia,è stato estromesso dal talk del martedì, anche dopo aver più volte chiesto scusa alla diretta interessata (scuse peraltro accettate dopo pochi giorni). La colpa dell'ostracismo sarebbe di Di Mare, etirale prove: "Non ha detto a Bianca che io e lui eravamo amici... è ...

Non è l'Arena, Mauro Corona attacca Franco Di Mare. Berlinguer: "Amarezza"

Bianca Berlinguer, invece, ha rivelato:. "C'è stato un grave sbaglio che andava sanzionato (il riferimento è alla frase 'Stai zitta gallina'). Mauro Corona si scaglia contro Franco Di Mare a Non è l'A ...

