Giorgio Manetti | Rifiuta il reality | “Ho altro da fare!”

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 18 gennaio 2021),ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne,è stato a lungo corteggiato da Alfonso Signorini per la partecipazione al Grande Fratello Vip,invito che il ‘gabbiano’ hato. La quinta edizione del G.F stà giungendo al termine, dopo essere stato prolungato dalla produzione per ben due mesi, ed è per questo che è stata L'articolo Curiosauro.