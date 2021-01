Giorgia Meloni | “Fratelli d’Italia responsabile | infatti non ha mai votato per Conte”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La leader di, ha preso la parola alla Camera per la risposta del suo gruppo alle comunicazioni del premier. Annunciando di votare no alla fiducia in serata, ha aggiunto alcune invettive nei confronti del presidente: “si presenta pretendendo di ricostruire l’Italia dopo averla distrutta, raggranellando un gruppo di voltagabbana: io penso che questa volta il gioco non riuscirà. L’Italia ha bisogno di grande responsabilità, è vero, e noi disiamo così responsabili che la fiducia al governonon l’abbiamo votata mai”. SportFace.