Giappone | produzione industriale novembre peggio delle attese

(Teleborsa) – Peggio delle aspettative la produzione delle fabbriche giapponesi a novembre. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso del 3,9%, con una revisione peggiorativa rispetto al -3,4% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nel mese precedente l'attività industriale aveva registrato un calo del 3%. Su base mensile il dato non destagionalizzato della produzione è in calo dello 0,5%. La capacità di utilizzo segna una variazione nulla. Le consegne registrano un -1,2% mentre le scorte sono calate dell'1,5%. La ratio scorte/vendite si attesta al -2,2%.

Novembre debole per la produzione industriale giapponese, che ha subito una battuta d’arresto dello 0,5% rispetto al precedente mese di ottobre. Il dato è stato rivisto al ribasso rispetto a una prima ...

